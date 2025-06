Politolog: Efektem wyborów prezydenckich będą wcześniejsze wybory parlamentarne [Rozmowa Dnia]

2025-06-02, 09:01 Maciej Wilkowski/Redakcja

Dr Magdalena Nowak-Paralusz/fot. Uniwersytet WSB Merito

Co zdecydowało o zwycięstwie Karola Nawrockiego? Wyniki wyborów prezydenckich oceniła w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK dr Magdalena Nowak-Paralusz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito.

- Mobilizacja elektoratu była kluczem do zwycięstwa Karola Nawrockiego - oceniła. - Zmobilizował się elektorat prezydenta-elekta i ten potencjał mobilizacyjny był po stronie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości w związku z czym, niezależnie od tego, tak duża frekwencja – powyżej 70 proc., to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik – społeczeństwo zmobilizowało się mocno i zdało egzamin, pytanie, czy zdali go politycy - mówiła.



Zdaniem dr Magdaleny Nowak-Paralusz współpraca na linii rząd-prezydent będzie bardzo trudna albo niemożliwa. Według niej odbędą się wcześniejsze wybory parlamentarne.



– Są one bardzo realne – mówiła. – Bo wcześniejsze wybory zawsze są możliwe, natomiast my tutaj mówimy o sytuacji, w której kolejne lata – prawie 2,5 roku – rządzenia z prezydentem, który będzie zdecydowanie bardziej agresywny, niż ten, który odchodzi. Padło w trakcie kampanii bardzo wiele negatywnych słów po jednej i pod drugiej stronie, więc wyobraźmy sobie, że panowie siadają teraz do stołu i zaczynają negocjować – to będzie bardzo, bardzo trudne, delikatnie mówiąc – oceniła.



Cała rozmowa jest dostępna poniżej.