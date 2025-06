W Bydgoszczy rywalizowali najlepsi strażacy w Polsce [zdjęcia, wyniki]

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski pojedzie 20 czerwca rowerem do Torunia. To pokłosie przegranego zakładu frekwencyjnego między włodarzami dwóch stolic naszego… Czytaj dalej »

W rywalizacji wzięło udział ponad 30 strażaków, m.in. z Białegostoku, Łodzi, Lublina, Wejherowa czy Gdyni. Wśród nich reprezentacja gospodarzy z Bydgoszczy. - To najlepsi ludzie w kraju. Najlepiej wyszkoleni - mówi mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. - Zbudowaliśmy tor przeszkód, który ma odzwierciedlić najtrudniejsze elementy, z którymi można się zmagać podczas realnych działań. Mówimy o poruszaniu się technikami alpinistycznymi, poruszaniu się po linach, różnego rodzaju utrudnieniach. Głównym elementem toru jest opuszczenie osoby poszkodowanej, którym jest manekin ważący 80 kg. Trzeba go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Wyniki i dłuższa relacja poniżej. Klasyfikacja drużynowa I miejsce SGRW Lublin II miejsce SGRW Łódź III miejsce SGRW Białystok IV miejsce SGRW Bydgoszcz drużyna nr 1 V miejsce SGRW Bydgoszcz drużyna nr 2 VI miejsce SGRW Gdynia VII miejsce SGRW Olsztyn VIII miejsce SGRW Wejherowo IX miejsce SGRW Siedlce Klasyfikacja indywidualna I miejsce - Dariusz Lis (SGRW Lublin) II miejsce - Michał Górka (SGRW Bydgoszcz drużyna nr 1) III miejsce - Adrian Tadych (SGRW Bydgoszcz drużyna nr 2)

