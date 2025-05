Wraki samochodów, pnie i gruz. Poligon strażacy ze Świecia zbudowali sobie sami

2025-05-26, 12:04 Marcin Doliński/Redakcja

Poligon strażacki w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Poligon do ćwiczeń powstał w jednostce straży pożarnej w Świeciu. Jest to jedno z nielicznych takich miejsc w kraju - strażacy mogą tu ćwiczyć ratownictwo wysokościowe, techniczne i umiejętności posługiwania się piłą łańcuchową.

- Ważna technika, ważne umiejętności – [kiedy] czas nas goni, żeby jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia, do osoby potrzebującej naszej pomocy - mówi młodszy ogniomistrz Krzysztof Gajkowski z komendy PSP w Świeciu.



- Na naszym poligonie do ćwiczeń, który funkcjonariusze komendy zbudowali własnymi siłami, znajdują się stanowiska do ćwiczeń dla strażaków z komendy, jak również dla strażaków ochotniczych straży pożarnych straży pożarnych – tłumaczy kapitan Adma Gwizdała ze świeckiej komendy. - To stanowiska dla ćwiczeń z ratownictwa technicznego, wysokościowego, a w ostatnim czasie zostało dobudowane stanowisko do ćwiczeń z piłą łańcuchową – informuje.



Co dają ćwiczenia na poligonie? - Potrafimy i szybciej, i skuteczniej zareagować w sytuacji, gdy na przykład drzewo jest oparte o budynek lub o inne drzewo - żeby jak najszybciej i najskuteczniej opuścić je na dół – wyjaśniają strażacy.

Relacja Marcina Dolińskiego