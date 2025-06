Rozpoczęła się druga tura wyborów prezydenckich. Reporterzy PR PiK przed komisjami

2025-06-01, 07:51 Damian Klich/Rober Duliński/Redakcja

Komisja nr 95 w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

– Wciąż zdarzają się osoby, które przychodzą na wybory bez dokumentu tożsamości – wskazuje zespół do spraw wyborów Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od 7:00 można głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Pamiętajmy, żeby zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem – może to być dowód tożsamości, paszport, może być nawet prawo jazdy, ale najczęściej osoby młode wybierają aplikacje mObywatel – mówi Agnieszka Jędrzejczak, koordynator wyborczy miasta Bydgoszczy. – Proszę pamiętać, aby mieć najnowszą wersję, aby móc zeskanować właściwie kod QR, który posiada komisja wyborcza i który gwarantuje, że ta aplikacja jest właściwa, i dane wyborcy są właściwe.



Dodatkowo osoby, które opuściły szpital w czwartek lub piątek, powinny zabrać ze sobą wypis. – Taki jest zapis w wytycznych, że komisja może przyjąć wyborcę, jeśli ten okaże wypis – tłumaczy Agnieszka Jędrzejczak.



A jak wygląda praca w zespole do spraw wyborów Urzędu Miasta w Bydgoszczy?

- Jesteśmy na stanowisku już od 5:30 - mówi Agnieszka Jędrzejczak. - Czekamy na meldunki o otwarciu lokali, więc gdyby był jakieś problem, to jesteśmy gotowi reagować.

O godzinie 6:00 wszystkie komisje zaczynają pracę. Muszą przeliczyć karty, przygotować stanowiska pracy i zgłosić nam, że są gotowi do otwarcia - to jest tak zwany meldunek otwarciu lokalu.



Według harmonogramu, od godziny 6:00 mogą przychodzić mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni, obserwatorzy międzynarodowi. Punktualnie o godz. 7:00 prace zaczynają komisje.

- My dyżurujemy. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości jesteśmy tu, na miejscu. Odbieramy telefony, instruujemy, gdzie można uzyskać pomoc albo wskazujemy, który to jest punkt przepisu, i jak wyjaśnić wyborcy jakieś niezgodności, jeżeli takie się pojawią - wyjaśnia koordynator wyborczy miasta Bydgoszczy.



Lokale wyborcze są czynne od 7:00 do 21:00. W Bydgoszczy będzie 208 lokali wyborczych, zaś w całym regionie prawie dwa tys. obwodowych komisji wyborczych.



Nasz reporter Damian Klich o godzinie 7:00 był obwodowej komisji wyborczej nr 95 w Bydgoszczy. O tej porze kolejek do oddania głosu nie było. Więcej w relacji niżej: