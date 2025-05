Świętowali 35-lecie samorządu terytorialnego. Forum w Kowalu pod Włocławkiem [zdjęcia]

Honorowym gościem Forum był jeden z ojców polskiego samorządu, współtwórca ustawy, profesor Jerzy Stępień. – Udało się – może nie w pełni, nie w 100 proc., ale istota samorządu została stworzona – mówił o ustawie. – Przebudowaliśmy państwo, to jest państwo zdecentralizowane. Oczywiście, są jeszcze pewne mankamenty. Wydaje mi się, że zatraciliśmy taki rys obywatelski samorządu, że nastawiliśmy się na sprawne administrowanie, ale trochę zostawiliśmy mieszkańców na boku, czego wyrazem jest zmarginalizowanie rad. Nam podobał się model skandynawski, w którym jest rada powołująca city managera – ale tak naprawdę wszystkie potrzeby są bilansowane na szczeblu rady – opowiadał. Podczas Forum samorządowcy naszego województwa złożyli podpisy pod deklaracją z okazji 35-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego. „Od 1990 roku budujemy Polskę opartą na współpracy, solidarności i partnerstwie. Gminy, powiaty i województwa tworzą spójny system, który skutecznie odpowiada na wyzwania, wspiera rozwój i troszczy się o tych, którzy potrzebują pomocy. Samorządność to siła — zakorzeniona w wartościach, oparta na doświadczeniu i otwarta na przyszłość” – czytamy w dokumencie. W spotkaniu samorządowców uczestniczyli też parlamentarzyści naszego regionu i przedstawiciele administracji rządowej. Wydarzenie rozpoczęła ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego i zasadzenia Dębu Samorządności, obok którego w ziemi została umieszczona tuba z Deklaracją Samorządową. Więcej poniżej.

