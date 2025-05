35-lecie samorządów w Polsce. Uroczystości i nagrody w bydgoskim ratuszu

Czy młodzież potrafi praktycznie korzystać z Internetu? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść akcja, pt. „Lekcja IT Fitness test”, którą zainaugurowano… Czytaj dalej »

Do kolizji dwóch ciężarówek doszło na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie. Jedną osobę zabrano do szpitala. Czytaj dalej »

Rocznicowe obchody były częścią środowej sesji Rady Miasta. Podczas uroczystości wyróżniono osoby związane z samorządem, m.in. długoletnich radnych, przedstawicieli rad osiedli oraz pracowników Urzędu Miasta. Tym ostatnim w szczególności podziękował prezydent miasta, Rafał Bruski. – Prezydenci się zmieniają, zastępcy się zmieniają, ale oni zostają – oni, czyli sól każdego urzędu – urzędnicy. Kompetentni, przyjaźni – serdecznie chciałbym wam wszystkim podziękować – mówił. Podczas uroczystej sesji uhonorowano też radnych, którzy najdłużej zasiadają w Radzie Miasta. Wśród nich jest radny Kazimierz Drozd. – Od 1994 bez przerwy, nieustannie – to jest ósma kadencja. Nie chodzi tylko Radę Miasta – chodzi o środowisko, z którego się startuje. Parę inwestycji udało się w Fordonie przeprowadzić – baseny, linię tramwajową… To nie odbyło się bez lobbingu tutaj, w Radzie Miasta, i bez zabiegów o te sprawy na posiedzeniach budżetowych – opowiadał. Medalem prezydenta miasta wyróżniono m.in. Zbigniewa Szczęsnego z Rady Osiedla Tatrzańskiego. – Udało się wiele rzeczy, na przykład place zabaw, skateparki. W tej chwili bardzo mocno jest realizowany budżet obywatelski, czyli budowa różnych ścieżek rowerowych, innych – mówił. Podczas sesji radni zdecydowali też o likwidacji dotychczasowego pomnika na placu Wolności.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.