Urząd burmistrza sprawuje najdłużej w kraju. Eugeniusz Gołembiewski o samorządzie [Rozmowa Dnia]

– Te wybory oddały w ręce mieszkańców gmin decydowanie o lokalnej społeczności i odpowiedzialność za najbliższe otoczenie – podkreślił Eugeniusz Gołembiewski. Pytany o największe dziś problemy samorządów, odpowiada: demografia i pieniądze. – Zgodnie z zasadą decentralizacji, powinniśmy mieć na tyle duże dochody własne, żeby móc te problemy rozwiązywać. W ubiegłym roku nowy rząd przy udziale Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zmienił tę ustawę – ona idzie we właściwym kierunku, ale uważam również za konieczną kontynuację rządowych programów, na mocy których będziemy otrzymywali dotacje na różnego rodzaj inwestycje, ciągle w terenie bardzo nam potrzebne – wskazał. Burmistrz Kowala jest też zwolennikiem zniesienia zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jego zdaniem to ograniczanie swobody wyboru dokonywanego przez obywateli. Cała rozmowa jest dostępna poniżej.

