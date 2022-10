Kim był mężczyzna, który utopił się w Brdzie z piątku na sobotę? Policja już wie

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, który w piątkowy wieczór wskoczył do Brdy w centrum Bydgoszczy i już z niej nie wypłynął. - Ustalamy wszystkie okoliczności zdarzenia – mówią.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny śmierci, do której doszło w miniony piątek. - Mężczyzna wszedł do Brdy w rejonie Wyspy Młyńskiej, niestety zakończyło się to tragicznie - mówi Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Jego ciało zostało wyłowione przez strażaków.Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny – to 26-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Do sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli miejski monitoring – jest w tej chwili analizowany. Będziemy badać wszystkie okoliczności tej tragedii - także te, które miały miejsce chwilę przed zdarzeniem – mówi Słomski.Policja wyjaśnia sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nic nie wskazuje na to, że do tragedii przyczyniły się inne osoby.