Zaginęła 68-letnia mieszkanka Torunia. Policja prosi o pomoc!

Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie poszukują 68-letniej Stanisławy Gołaszewskiej. Zaginiona wyszła z domu 27 października i dotąd nie wróciła. Osoby, które znają jej miejsce pobytu, są proszone o kontakt z policją.

Kobieta w czwartek około południa wyszła z domu przy ul. Rydygiera. Rodzinie przekazała, że wybiera się na grzyby do lasu w okolicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Konstytucji 3 Maja. Do chwili obecnej nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.Zaginiona mierzy ok. 160-165 cm, ma krótkie włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową kurtkę, szary beret, ciemne legginsy, brązowe sportowe buty; miała przy sobie ciemne wiadro.Osoby znające jej miejsce pobytu lub mogące udzielić jakichkolwiek informacji, które przyczynią się do jej odnalezienia, proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komisariatem Policji Toruń – Rubinkowo (ul. Dziewulskiego 1, tel. dyżurny 47 754 25 70 lub 112).