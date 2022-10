Założył psychologię na UKW, teraz ma swoją wystawę. Uczelnia uczciła profesora Ossowskiego

– Zawsze szukać osoby, z którą można coś dobrego uczynić – to jedna z zasad, którymi kieruje się profesor Roman Ossowski – bohater wystawy na UKW w Bydgoszczy. 80-letni naukowiec i działacz społeczny uczestniczył w otwarciu jubileuszowej ekspozycji dokumentów, medali i zdjęć w uczelnianej bibliotece.

Profesor Roman Ossowski jest założycielem psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, inicjatorem bydgoskich uniwersytetów Trzeciego Wieku, nagrodzony m.in. tytułem Profilaktyka Roku.– Najważniejszą zasadą w życiu jest życie dla innych i wtedy, przy okazji, dla siebie. Pomocniczość w stosunku do innych, ale nie zastępowanie. Jak człowiek jest głodny, to jeżeli dasz mu rybę, to jest w tym momencie syty. Jeżeli chcesz, żeby całe życie był syty, to kup mu wędkę i naucz łowić ryby. To taka moja pasja pomocniczości, ale nie nadmiernej opiekuńczości – stwierdził profesor.– Czuję się wyróżniona, że w ogóle mogę poprowadzić to spotkanie. Z profesorem spotkałam się w Akademii Muzycznej i tą drogą, łącząc psychologię z muzyką, idę dalej przy wsparciu pana profesora, który według mnie jest omnibusem współczesnych czasów – dodała doktor Anna Noga.Wystawę „Profesor Roman Ossowski – wybitna osobowość nauki” można oglądać w Pracowni Pamięci Bydgoszczan w Bibliotece UKW.