Ciechocinek wybiera burmistrza. O urząd ubiega się 12 kandydatów

Mieszkańcy Ciechocinka wybierają w niedzielę swojego burmistrza. To wybory przedterminowe, rozpisane po nagłej śmierci pełniącego urząd Leszka Dzierżewicza.

O fotel szefa ratusza ubiega się dwunastu kandydatów. Jeden zgłoszony przez partię polityczną, pozostali przez swoje własne komitety wyborcze.Głosowanie odbywa się w siedmiu obwodowych komisjach wyborczych: w przedszkolu przy Wierzbowej, w przedszkolu przy ulicy Widok, dwie w szkole podstawowej przy Kopernika, w domu kultury przy Żelaznej, w szkole podstawowej przy Wojska Polskiego.Lokale wyborcze są czynne do 21:00. Wyniki poznamy po północy. Jeśli któryś z kandydatów uzyska ponad połowę ważnie oddanych głosów, zostanie burmistrzem. Jeśli nie - za dwa tygodnie odbędzie się druga tura głosowania, w której zmierzy się dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami.Nowo wybrany burmistrz będzie rządził miasteczkiem tylko do końca bieżącej kadencji. Zatem przez rok, a jeśli wejdą w życie zapowiadane zmiany prawa - najpóźniej do wiosny roku 2024 roku.Do głosowania uprawnionych jest ponad osiem tysięcy mieszkańców Ciechocinka. Komisje przypominają wyborcom o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.