Podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej w Toruniu. Radni głosowali za

Od nowego roku pasażerowie będą płacić za bilet normalny 3,80 zł (obecnie to 3,40 zł). Droższe będą też bilety wieloprzejazdowe.

Najważniejsze zmiany cen biletów

Godzinny bilet czasowy i inne zmiany

Od 1 stycznia 2023 roku zmienią się ceny w transporcie miejskim – tak zdecydowali toruńscy radni podczas czwartkowej sesji. Droższe będzie też parkowanie w centrum miasta. Podwyżki nie ominą podatku od nieruchomości.- Bilet jednoprzejazdowy normalny z 3,40 zł na 3,80 zł, bilet ulgowy – ze 1,70 zł na 1,90 zł- Karnet wieloprzejazdowy 8-odcinkowy normalny z 22,00 zł na 26,60 zł, karnet ulgowy – z 11,00 zł na 13,30 zł- Bilet dobowy normalny z 12,00 zł na 13,00 zł, ulgowy z 6,00 zł do 6,50 zł- Bilet tygodniowy normalny z 43,00 zł na 45,00 zł, ulgowy z 21,50 zł na 22,50 zł- Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe (I strefa) – normalny z 72,00 zł na 79 zł, ulgowy z 36,00 zł na 39,50 zł- Bilet miesięczny na 1 linię autobusową (I strefa) normalny z 71,00 zł na 80 zł, ulgowy z 35,50 zł na 40,00 zł- Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I strefa) z 88,00 zł na 98,00 zł, ulgowy z 44,00 zł na 49,00 zł- Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I i II strefa) – z 86,00 zł na 142,00 zł, ulgowe z 44,00 zł na 71,00 zł- Bilet semestralny dla uczniów i studentów – ze 190,00 zł do 196,00 zł.Kolejną zmianą zawartą w projekcie uchwały jest zastąpienie dotychczasowego biletu czasowego 45-minutowego czasowym godzinnym w tej samej cenie, czyli 3,80 zł (ulgowy 1,90 zł). Pasażerowie będą mogli skorzystać także z biletu 90-minutowego w cenie 6,80 zł (ulgowy 3,40 zł).W miejsce dwóch rodzajów biletów rodzinnych: jednodniowego w cenie 13 zł i weekendowego w cenie 10 zł wprowadzono jeden bilet rodzinny, uprawniający do korzystania z wielokrotnych przejazdów w dniu skasowania, jeśli jest on dniem roboczym, albo w dniu skasowania i następnym - jeśli przypadają one w sobotę oraz dni wolne od pracy.Wprowadzona została także możliwość wylegitymowania się dokumentem elektronicznym w aplikacji mObywatel, w tym też – dla uczniów i studentów – mLegitymacja, co umożliwi potwierdzenie tożsamości przez aplikację dostępną w telefonie komórkowym.