Jest nowy prezes bydgoskiego lotniska. W piątek oficjalnie obejmie stanowisko

Szef bydgoskiego Szpitala Dziecięcego - Edward Hartwich – zostanie również prezesem bydgoskiego lotniska. Tak - w tajnym głosowaniu - zdecydowała Rada Nadzorcza Portu Lotniczego - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

- Kandydatura przeszła jednogłośnie, ta osoba zasłużyła na nasze zaufanie - słyszymy od Olgierda Sobkowiaka, przewodniczącego rady nadzorczej bydgoskiego lotniska.Przez ostatnie trzy miesiące Edward Hartwich pełnił obowiązki prezesa bydgoskiego lotniska. Stało się to po tym, jak w lipcu zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy portu lotniczego podziękowało za pracę dotychczasowemu prezesowi Tomaszowi Moraczewskiemu. Na jego fotel delegowany został zasiadający w radzie nadzorczej lotniska Edward Hartwich, który jednocześnie jest dyrektorem bydgoskiego Szpitala Dziecięcego. - Teraz będzie on pełnoprawnym prezesem portu - mówi Olgierd Sobkowiak. I dodaje, że Hartwich będzie dzielił funkcję prezesa portu i dyrektora szpitala.- Okres tych trzech miesięcy, kiedy pan Hartwich pełnił obydwie funkcje były czasem wydaje się, że dobrym i dla szpitala, i dla portu lotniczego – mówi Sobkowiak. - To rozwiązanie zapewni na pewno stabilizację w tym okresie, który mamy przed sobą.Kadencja prezesa portu lotniczego trwa trzy lata. Wcześniej Edward Hartwich był także bydgoskim radnym miejskim i radnym województwa kujawsko-pomorskiego, a także wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2014.