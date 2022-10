Radny Robert Kufel jedzie na protest do Warszawy: „Podwyżki cen energii zabiją samorządy"

„Tylko ciemność" - protest pod takim hasłem organizują dziś przed Kancelarią Premiera w Warszawie organizacje samorządowe. Manifestacja ma związek z gwałtowną podwyżką cen prądu. Do Warszawy wyjechała też grupa osób z Bydgoszczy, wśród nich Robert Kufel, radny bydgoskiej Rady Miasta.

- To, co się teraz dzieje na rynku energetycznym, to, co się dzieje w kwestii podwyżek to wszystko zabija samorządy. Podwyżki o 500 procent dotyczące prądu zabiją nas pod kątem decyzyjności. Komunikacja miejska, latarnie - w tym zakresie przyszłość jest niepewna, te sfery są zagrożone. Boimy się o przyszłość - mówi bydgoski radny Robert Kufel.Przypomnijmy, Bydgoska Grupa Zakupowa musiała unieważnić przetarg na zakup energii elektrycznej na 2023 rok dla miasta i 11 sąsiednich samorządów, ponieważ Enea - jedyny oferent, który zgłosił się do przetargu zaproponował 5-krotnie wyższą cenę od obecnych.Protest organizują: „Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski”, „Związek Miast Polskich”, „Unia Metropolii Polskich” i „Związek Powiatów Polskich”