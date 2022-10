Nowy obiekt dla pediatrii w Juraszu. „Przeniosą oddziały w XXI wiek" [rozmowa, wizualizacje]

- Kolejna inwestycja w bydgoskim szpitalu Jurasza jest częścią stałego procesu inwestycyjnego, trwającego w bydgoskich szpitalach w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy – podkreśla poseł Tomasz Latos. Szef sejmowej komisji zdrowia był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Michał Jędryka: Wczoraj na Śląsku odbyło się wydarzenie dużej rangi. Zarówno minister Adam Niedzielski, jak i prezydent Andrzej Duda ogłosili otwarcie Funduszu Medycznego. Robi on ogromne wrażenie - to 3 miliardy złotych...

Konkretnie - szpital Jurasza…



To oznacza, że będzie kolejny oddział pediatryczny w Bydgoszczy. Mamy już Wojewódzki Szpital Dziecięcy o bardzo dobrej opinii. Jak to się będzie wzajemnie uzupełniało?

Tomasz Latos: Nawet ponad 3 miliardy. To jest wielkie wydarzenie dla całej Polski. Potem odbył się cykl konferencji prasowych w 11 regionach w Polsce, również w Bydgoszczy. W Urzędzie Wojewódzkim miałem zaszczyt przedstawiać - w imieniu Parlamentu, rządu i służb pana prezydenta - dobre wiadomości dla Bydgoszczy, a są one rzeczywiście fantastyczne.Zacznę jednak od całej idei. Funkcjonuje Fundusz Medyczny, który jest zasilany co roku 4 miliardami złotych i ma cztery subfundusze - między innymi jeden z nich dotyczy infrastruktury strategicznej. Fundusz to jest inicjatywa prezydenta Dudy, który - w porozumieniu z ministrem zdrowia - zdecydował o przeznaczeniu ponad 3 miliardów złotych na pediatrię - różnego rodzaju inwestycje, wysokospecjalistyczne placówki pediatryczne na terenie całej Polski.Bydgoszcz jest jednym z wielki beneficjentów Funduszu Medycznego.- Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Jurasza otrzymuje prawie 300 mln zł. Na razie jest to promesa, niedługo będą podpisywane umowy. Nasz wniosek znalazł się wśród zaledwie kilku, które dostały najwięcej pieniędzy. Gratuluję ogromnie szpitalowi, bardzo się cieszę wraz z pracownikami, ale przede wszystkim z pacjentami. Trzeba podkreślić - zawsze będę mocno o tym mówił - że czasie rządów Zjednoczonej Prawicy już ponad miliard złotych wpłynął do bydgoskich szpitali uniwersyteckich. Przypomnę, że najpierw była rozbudowa szpitala im. Jurasza za ponad 300 milionów złotych, trwa rozbudowa szpitala Biziela za 350 mln zł, a teraz 300 mln zł przeznaczone zostanie na pediatrię w Juraszu. Były też jeszcze mniejsze inwestycje - na kilka, kilkanaście milionów.- Kliniki pediatryczne funkcjonują już również w Juraszu. Znajdują się w wieżowcu – budynku, który pierwotnie był przeznaczony dla administracji Collegium Medicum, wcześniej dla Akademii Medycznej. Budynek był niewykorzystany, a były potrzeby funkcjonowania klinik pediatrycznych, więc zostały właśnie tam zlokalizowane.Natomiast teraz - jak powiedział na konferencji prasowej dyrektor Jacek Kryś – kliniki zostaną przeniesione w inną część szpitala, a właściwie należałoby powiedzieć, że zostaną przeniesione w XXI wiek, w najlepsze możliwe warunki, które stworzy ta nowa inwestycja. Oczywiście lokale, które będą opuszczone w wieżowcu będą wykorzystane przez szpital, przez Collegium Medicum. Natomiast w nowym obiekcie stworzone będą znakomite warunki przede wszystkim dla leczenia małych pacjentów, ale także i znakomite warunki dydaktyczne, co jest bardzo ważne. (...)