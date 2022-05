Patostreamer na wolności. Ma dozór policyjny i zakaz zbliżania się do posłów

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w piątek uchylił areszt tymczasowy oskarżonemu o grożenie śmiercią posłom i dziennikarzom Wojciechowi O. i zastosował wobec niego dozór policyjny.

W ramach dozoru Wojciech O. będzie musiał stawiać się raz w tygodniu w komendzie policji. Sąd postanowił też, że oskarżony nie może zbliżać się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 metrów i komunikować się z nimi w jakikolwiek sposób. Status pokrzywdzonych mają posłowie Marcelina Zawisza i Paweł Olszewski.Wojciech O. odpowiada przed bydgoskim sądem za grożenie śmiercią posłom i dziennikarzom domagającym się obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Dotychczas odbyły się dwie rozprawy, 5 i 12 maja. W akcie oskarżenia Wojciechowi O. zarzucono, że 29 stycznia podczas protestu „Stop Dyskryminacji Sanitarnej" w Bydgoszczy grodził posłom śmiercią w przypadku zagłosowania przez nich za ustawą dotyczącą ochrony życia i zdrowia obywateli w czasie epidemii COVID-19 oraz nakłaniał do tworzenia listów gończych i pozbawienia życia dziennikarzy „Gazety Wyborczej".Oskarżonemu zarzucono również, że w czasie zgromadzenia groził posłance Marcelinie Zawadzkiej rozbiciem pałką głowy, a 30 stycznia w internetowym programie groził posłowi Pawłowi Olszewskiemu, że jak dojdzie do władzy, to zniesie memorandum na karę śmierci i go odwiedzi. Oboje posłów miał znieważyć. Kolejna rozprawa w procesie przeciwko Wojciechowi O. została wyznaczona na 28 czerwca.