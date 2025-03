Bydgoscy policjanci zatrzymali patostreamera ze Śródmieścia. Grozi mu pięć lat więzienia [wideo]

2025-03-04, 09:46 Redakcja

23-letniemu patostreamerowi z Bydgoszczy grozi do pięciu lat więzienia/fot: KMP w Bydgoszczy

Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali patostreamera, który podczas transmisji w mediach społecznościowych uszkodził zaparkowany samochód, skacząc po jego dachu. Tym samym narobił szkód na trzy tysiące złotych. 23-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

– W piątek (28 lutego) mundurowi ustalili, że jeden z mieszkańców Bocianowa, na co dzień zajmuje się transmitowaniem przebiegu swojego dnia na jednym z portali społecznościowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podczas relacji „live” dopuścił się łamania prawa. Policjanci nie pozostają obojętni na takie zachowania, zwłaszcza wówczas, gdy naruszają one prawo – opisał asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Policjanci ustalili, że mężczyzna, dzień wcześniej (27 lutego) miał skakać po dachu jednego z samochodów, zaparkowanych przy drodze. Zrobił to, bo namówił go jeden z uczestników relacji „live”.



– W trakcie prowadzenia przez patostreamera transmisji żywo bydgoscy policjanci ustalili miejsce aktualnego przebywania mężczyzny i zatrzymali go w centrum miasta, w jednej z bydgoskich restauracji. Z uwagi na upojenie alkoholowe 23-latek spędził noc w policyjnym areszcie, a na drugi dzień (1 marca) usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Policjanci, po uzgodnieniu z prokuratorem, zakwalifikowali ten czyn, jako występek o charakterze chuligańskim. Straty, jakie powstały w wyniku jego działania, opiewają na kwotę trzech tysięcy złotych – dodał asp. Bratz.



Patostreamera czeka teraz sprawa w sądzie. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.



Policja apeluje do wszystkich osób oglądających tego typu relacje na żywo, a w szczególności do tych najmłodszych, aby nie powielały wzorców płynących z patologicznego zachowania tego typu twórców i nie zwiększały ich zasięgów poprzez obserwowanie, udostępnianie takich profili, czy relacji „live”. Funkcjonariusze dodają, że powyższy przykład pokazuje – takie zachowania mogą nieść za sobą poważne konsekwencje prawne.