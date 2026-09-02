Matura Międzynarodowa w Toruniu? 10 LO rozpoczyna starania o program IB

2026-09-02, 06:50 Mariusz Luda/JW

Czy 10 LO w Toruniu będzie przeprowadzać maturę międzynarodową? /fot. 10 LO w Toruniu

Toruń rozpoczyna starania o uruchomienie Matury Międzynarodowej (IB) w 10 Liceum Ogólnokształcącym, co zapowiedział prezydent Paweł Gulewski.

Szkoła musi najpierw przejść okres kandydacki, aby przeszkolić kadrę i dostosować infrastrukturę.



- 10 Liceum Ogólnokształcące wchodzi w projekt IB, który pozwoli na realizację i przygotowania oraz zdawania matury międzynarodowej w X Liceum Ogólnokształcącym. Do tej pory nasza młodzież, która chciała się kształcić, zdawać maturę międzynarodową, musiała korzystać z tej oferty w Bydgoszczy, w Warszawie, w Poznaniu. Od tego roku szkolnego będzie taka możliwość tu właśnie w dziesiątce. Program prestiżowy, bo miasta ze 135 państw są w tym programie od lat 60. Stowarzyszenie Genewskie realizuje tą możliwość - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Wprowadzenie programu zbiega się z utworzeniem nowego zespołu szkół, w skład którego wejdzie 10 LO oraz nowa dwujęzyczna szkoła podstawowa.