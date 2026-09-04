AI, walka z hejtem i wsparcie seniorów. Naukowcy z UMK zbadają wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie

2026-09-04, 16:40  Mariusz Luda/JW
List intencyjny Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i UMK podpisany. /fot. Mariusz Luda

List intencyjny Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i UMK podpisany. /fot. Mariusz Luda

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju nowatorskiego Uniwersyteckiego Interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie (ICSTS). Misją tej jednostki jest badanie wielowymiarowego wpływu sztucznej inteligencji (AI) i cyfryzacji na sferę duchową, społeczną oraz prawną człowieka.

Jak poinformował marszałek Piotr Całbecki w rozmowie z Polskim Radiem PiK, przekazana kwota 150 tysięcy złotych pomoże także w walce z hejtem w internecie.

- Wiemy, że szkodliwe skutki hejtu w internecie mają również oddziaływanie w innych obszarach: w życiu publicznym, społecznym, dla dorosłych, w polityce, wszędzie tam, gdzie chcemy budować harmonijne relacje między ludźmi, których podstawą zawsze jest dialog. To znaczy umiejętność rozmowy, nawet jeśli mamy różnicę zdań, powinniśmy umieć ze sobą prowadzić dyskusję, a hejt w internecie pozbawia nas z tej szansy - dodaje.

- Niepewność zawsze powoduje lęk, różnego rodzaju reakcji obronnych i czasami paraliżuje nasze działania, ale to jest też dobra informacja, bo skoro nie wiadomo, jak nasz świat będzie wyglądał, to znaczy, że być może mamy trochę wpływu na to, jaki on będzie. Sądzę, że z taką nadzieją właśnie powołujemy ICSTS, właśnie po to, żeby trochę wpłynąć na kształt tego świata, żeby on był trochę bardziej ludzki i być może uniknąć pewnych błędów, które zostały zrobione w tych ostatnich trzech dekadach - wskazuje Radosław Sojak, profesor UMK, socjolog, prorektor uczelni.

W interdyscyplinarnych badaniach uczestniczą teologowie, prawnicy i socjologowie. Ich prace dotyczą etycznego rozwoju AI w kontekście wartości humanistycznych i katolickich, ochrony godności człowieka przed wykluczeniem cyfrowym oraz poprawy jakości życia seniorów w starzejącym się społeczeństwie.

Relacja Mariusza Ludy

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