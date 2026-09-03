Młodzi kierowcy na celowniku policji. Za kółkiem obowiązują ich surowe zasady
Wprowadzono okres próbny, ostrzejsze karanie za wykroczenia, a stężenie alkoholu w organizmie może wynosić wyłącznie: 0,0 promila. 3 września weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców.
Po zebraniu 12 punktów karnych młodych kierowców czeka obowiązkowe godzinne szkolenie.
W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia.
Po wykryciu alkoholu podczas prowadzenia auta z automatu traci się prawo jazdy.
- Zmiany, które właśnie weszły w życie, mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i sprawić, aby zdobywanie doświadczenia za kierownicą odbywało się stopniowo i odpowiedzialnie.
- Co na to początkujący kierowcy? Więcej w nagraniach Nataszy Trzebuchowskiej: