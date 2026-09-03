Młodzi kierowcy na celowniku policji. Za kółkiem obowiązują ich surowe zasady

2026-09-03, 17:30 Natasza Trzebuchowska/KB/IAR

Po odebraniu prawa jazdy kierowcy rozpoczynają tzw. okres próbny/fot. Henryk Żyłkowski/archiwum

Wprowadzono okres próbny, ostrzejsze karanie za wykroczenia, a stężenie alkoholu w organizmie może wynosić wyłącznie: 0,0 promila. 3 września weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców.

Pełnoletnie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będzie obowiązywać dwuletni okres próbny. Okres ten będzie dłuższy dla 17-latków.



Po zebraniu 12 punktów karnych młodych kierowców czeka obowiązkowe godzinne szkolenie.

W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia.



Po wykryciu alkoholu podczas prowadzenia auta z automatu traci się prawo jazdy.

Dla doświadczonych kierowców dopuszczalny próg zawartości alkoholu w organizmie wynosi poniżej dwóch dziesiątych promila, a w okresie próbnym limit wynosi dokładnie: 0.





Zmiany, które właśnie weszły w życie, mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i sprawić, aby zdobywanie doświadczenia za kierownicą odbywało się stopniowo i odpowiedzialnie.

Co na to początkujący kierowcy? Więcej w nagraniach Nataszy Trzebuchowskiej: