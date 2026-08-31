Toruń stolicą światowej motoryzacji. Supercars i amerykańskie potwory opanowały MotoPark [zdjęcia]

2026-08-31, 06:51  Mariusz Luda/BN
Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda

Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda

Auto Moto Show Toruń 2026 na terenie toruńskiego MotoParku zgromadziło blisko 300 niesamowitych maszyn. Prawdziwe oblężenie przeżywała strefa krążowników amerykańskich bezdroży.

- Prezentujemy nietypowe rowery, mamy też najstarsze samochody w naszym województwie, które mają nawet powyżej 100 lat - mówi Tomasz Niejadlik, organizator wydarzenia. - Są też supercary, czyli auta bardzo szybkie, bardzo mocne. Mamy również samochody bardzo egzotyczne, które są bardzo rzadko spotykane na ulicach - dodaje.

Przechadzając się po MotoParku nasz reporter zobaczył m.in. auto Plymouth Sport Fury z 1968 roku. - Ma sześć metrów długości i prawie dwa szerokości - mówi jego właściciel. Był też Lincoln Continental Mark V z 1979 roku.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Auto Moto Show Toruń 2026/fot. Mariusz Luda Lincoln Continental Mark V/fot. Mariusz Luda Lincoln Continental Mark V/fot. Mariusz Luda Plymouth Sport Fury/fot. Mariusz Luda Plymouth Sport Fury/fot. Mariusz Luda

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