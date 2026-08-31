Fala krytyki po Copernicus Airshow Toruń 2026

2026-08-31, 14:35 Mariusz Luda / TB

Copernicus Airshow Toruń 2026. / Fot. Mariusz Luda

Zawrzało po festiwalu lotniczym w Toruniu. Organizację skrytykowano w mediach społecznościowych, w tym na oficjalnych profilach Urzędu Miasta.

Mieszkańcy skarżą się na paraliż komunikacyjny w mieście, hałas, wystraszone ptaki w rezerwacie przyrody i kilkudziesięciu ludzi, którzy kupili bilety i nie weszli na pokaz na Bulwarze Filadelfijskim.





Festiwal skrytykowały też toruńskie struktury Nowej Lewicy.





- Jedna z najbardziej reprezentacyjnych części Torunia została odcięta i oddana pod komercyjne płatne wydarzenie - powiedział PR PiK Przemysław Specjalski. - Nie może być tak, że dochodzi do dantejskich scen na wejściu. Impreza była biletowana.

- Zawsze mówiliśmy organizatorom, że im mniej środków pirotechnicznych, tym lepiej, bo nie strzelamy w mieście - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia. - Impreza nie byłaby biletowana, gdyby miasto pokryło 100 proc. kosztów tego projektu. 20 zł nie jest sumą, która może zrujnować czyjś budżet. W przyszłości będziemy się nad tym zastanawiać.

Toruń wydał na to wydarzenie 300 tys. zł.

Widowisko zobaczyło ponad 10 tysięcy widzów.