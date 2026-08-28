Czy Copernicus Airshow Toruń zagraża obszarom chronionym? Społecznicy pytają, RDOŚ odpowiada

2026-08-28, 20:00 JW

Społecznicy pytają wpływ imprezy lotniczej w Toruniu na obszary chronione. /fot. Mariusz Luda (archiwum)

Przed nami Copernicus Airshow Toruń 2026. Miejsce, w którym pokazy lotnicze mają się odbyć się m.in. w sąsiedztwie terenu Natura 2000, na co uwagę zwracają ekolodzy. W tej sprawie głos zabrała też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Co z obszarami Natura 2000 i rezerwatem przyrody?





Sprawą zainteresowali się społecznicy z organizacji Zielone Kujawy. Planowana impreza odbędzie się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa.

- Dlatego zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z pytaniem, czy w związku z organizacją wydarzenia przeprowadzano lub opiniowano oceny jego wpływu na te obszary - czytamy we wpisie Zielonych Kujaw w mediach społecznościowych.



