Czy Copernicus Airshow Toruń zagraża obszarom chronionym? Społecznicy pytają, RDOŚ odpowiada

Społecznicy pytają wpływ imprezy lotniczej w Toruniu na obszary chronione. /fot. Mariusz Luda (archiwum)
Przed nami Copernicus Airshow Toruń 2026. Miejsce, w którym pokazy lotnicze mają się odbyć się m.in. w sąsiedztwie terenu Natura 2000, na co uwagę zwracają ekolodzy. W tej sprawie głos zabrała też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Co z obszarami Natura 2000 i rezerwatem przyrody?
Sprawą zainteresowali się społecznicy z organizacji Zielone Kujawy. Planowana impreza odbędzie się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa.
- Dlatego zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z pytaniem, czy w związku z organizacją wydarzenia przeprowadzano lub opiniowano oceny jego wpływu na te obszary - czytamy we wpisie Zielonych Kujaw w mediach społecznościowych.
Dyrekcja wyjaśnia
RDOŚ w odpowiedzi zaznaczył, że ani Miasto Toruń, ani organizator wydarzenia nie występowali do Dyrekcji o opinię lub uzgodnienie dotyczące wpływu Copernicus Airshow Toruń na tereny chronione. W tej sprawie również do instytucji zwróciło się Polskie Radio PiK.
Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że organizatorzy nie zwrócili się także o ocenę lub zajęcie stanowiska w zakresie potencjalnego oddziaływania wydarzenia na rezerwat przyrody Kępa Bazarowa oraz przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwego wpływu między innymi przelotów samolotów, efektów świetlnych czy liczby uczestników na obszary chronione.
- 5 maja w siedzibie RDOŚ w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dotyczące ww. wydarzenia, w którym wziął udział także organizator wydarzenia i przedstawiciel Urzędu Miasta Torunia. Spotkanie miało charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowiło uzgodnienia, opinii czy akceptacji planowanego wydarzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, co wyraźnie podkreślono w jego trakcie - informuje Karolina Hunker, rzecznik prasowy RDOŚ w Bydgoszczy.
Podczas spotkania wskazano również, że ewentualne stanowisko Dyrekcji może zostać wyrażone tylko w toku właściwego postępowania administracyjnego, po złożeniu odpowiednich dokumentów.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę