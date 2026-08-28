Czy Copernicus Airshow Toruń zagraża obszarom chronionym? Społecznicy pytają, RDOŚ odpowiada

2026-08-28, 20:00  JW
Społecznicy pytają wpływ imprezy lotniczej w Toruniu na obszary chronione. /fot. Mariusz Luda (archiwum)

Społecznicy pytają wpływ imprezy lotniczej w Toruniu na obszary chronione. /fot. Mariusz Luda (archiwum)

Przed nami Copernicus Airshow Toruń 2026. Miejsce, w którym pokazy lotnicze mają się odbyć się m.in. w sąsiedztwie terenu Natura 2000, na co uwagę zwracają ekolodzy. W tej sprawie głos zabrała też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Co z obszarami Natura 2000 i rezerwatem przyrody?

Sprawą zainteresowali się społecznicy z organizacji Zielone Kujawy. Planowana impreza odbędzie się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa.

- Dlatego zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z pytaniem, czy w związku z organizacją wydarzenia przeprowadzano lub opiniowano oceny jego wpływu na te obszary - czytamy we wpisie Zielonych Kujaw w mediach społecznościowych.

Dyrekcja wyjaśnia

RDOŚ w odpowiedzi zaznaczył, że ani Miasto Toruń, ani organizator wydarzenia nie występowali do Dyrekcji o opinię lub uzgodnienie dotyczące wpływu Copernicus Airshow Toruń na tereny chronione. W tej sprawie również do instytucji zwróciło się Polskie Radio PiK.

Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że organizatorzy nie zwrócili się także o ocenę lub zajęcie stanowiska w zakresie potencjalnego oddziaływania wydarzenia na rezerwat przyrody Kępa Bazarowa oraz przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwego wpływu między innymi przelotów samolotów, efektów świetlnych czy liczby uczestników na obszary chronione.

- 5 maja w siedzibie RDOŚ w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dotyczące ww. wydarzenia, w którym wziął udział także organizator wydarzenia i przedstawiciel Urzędu Miasta Torunia. Spotkanie miało charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowiło uzgodnienia, opinii czy akceptacji planowanego wydarzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, co wyraźnie podkreślono w jego trakcie - informuje Karolina Hunker, rzecznik prasowy RDOŚ w Bydgoszczy.

Podczas spotkania wskazano również, że ewentualne stanowisko Dyrekcji może zostać wyrażone tylko w toku właściwego postępowania administracyjnego, po złożeniu odpowiednich dokumentów.

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