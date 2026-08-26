Toruńskie pierniki łączą pokolenia. Rusza nowy projekt Muzeum Okręgowego w Toruniu

2026-08-26, 20:19 Michał Zaręba/BN

Toruńskie pierniki łączą pokolenia. Rusza nowy projekt Muzeum Okręgowego/fot. Michał Zaręba

Muzeum Okręgowe w Toruniu chce przybliżyć mieszkańcom i turystom kulturę toruńskiego piernika, wpisanego w zeszłym roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zaplanowano m.in. cykl warsztatów, spacery tematyczne oraz grę miejską. Wszystkie spotkania są bezpłatne.

Odbywają się w ramach projektu „Od formy do piernika – międzypokoleniowy przekaz tradycji toruńskiego piernikarstwa”. - Zależy nam na tym, żeby pokazać przede wszystkim historię toruńskiego piernikarstwa, pokazaniu piernika w bardzo szerokim spektrum - mówi Beata Pranke-Zdziebło, koordynatorka projektu. - Chcemy też pokazać rzemiosło, jakim jest snycerstwo - to osoba, która robi drewniane formy do piernika figuralnego - dodaje.



Jak się okazuje, piernik był przez wieki nie tylko przekąską. - Pełnił funkcje komunikacyjne, był lekarstwem czy sucharem dla żołnierzy - tłumaczy Krzysztof Lewandowski z Muzeum Okręgowego w Toruniu.



Szczegóły są na stronie Muzeum Toruńskiego Piernika. Projekt sfinansował Narodowy Instytut Dziedzictwa.