Toruńskie pierniki łączą pokolenia. Rusza nowy projekt Muzeum Okręgowego w Toruniu

2026-08-26, 20:19  Michał Zaręba/BN
Toruńskie pierniki łączą pokolenia. Rusza nowy projekt Muzeum Okręgowego/fot. Michał Zaręba

Toruńskie pierniki łączą pokolenia. Rusza nowy projekt Muzeum Okręgowego/fot. Michał Zaręba

Muzeum Okręgowe w Toruniu chce przybliżyć mieszkańcom i turystom kulturę toruńskiego piernika, wpisanego w zeszłym roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zaplanowano m.in. cykl warsztatów, spacery tematyczne oraz grę miejską. Wszystkie spotkania są bezpłatne.

Odbywają się w ramach projektu „Od formy do piernika – międzypokoleniowy przekaz tradycji toruńskiego piernikarstwa”. - Zależy nam na tym, żeby pokazać przede wszystkim historię toruńskiego piernikarstwa, pokazaniu piernika w bardzo szerokim spektrum - mówi Beata Pranke-Zdziebło, koordynatorka projektu. - Chcemy też pokazać rzemiosło, jakim jest snycerstwo - to osoba, która robi drewniane formy do piernika figuralnego - dodaje.

Jak się okazuje, piernik był przez wieki nie tylko przekąską. - Pełnił funkcje komunikacyjne, był lekarstwem czy sucharem dla żołnierzy - tłumaczy Krzysztof Lewandowski z Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Szczegóły są na stronie Muzeum Toruńskiego Piernika. Projekt sfinansował Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Toruńskie pierniki łączą pokolenia. Rusza nowy projekt Muzeum Okręgowego/fot. Michał Zaręba

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