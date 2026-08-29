Bydgoskie Przedmieście w Toruniu świętuje. To będzie weekend pełen niezapomnianych atrakcji
Gry, zabawy i warsztaty dla całych rodzin i tradycyjny obiad. To tylko część atrakcji 17. Święta Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu. Wydarzanie odbędzie się w weekend.
Propozycje zgłaszali sami mieszkańcy. Zaprasza Marta Rogalska z Domu Kultury Bydgoskie Przedmieście.
- Przygotowaliśmy całą masę atrakcji. Święto Bydgoskiego Przedmieścia oferuje między innymi koncerty, będzie dzień otwarty w bibliotece, będą też działania w okolicach Kotłowni, która jest teraz takim społecznym centrum animacyjnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tam odbędą się warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego oraz planszówki, takie spotkania wśród gier analogowych. Z takich stałych punktów programu, które rok w rok się odbywają, to będzie pchli targ - dodaje.
Z kolei w niedzielę organizatorzy zapraszają między innymi na legendarny obiad dla mieszkańców, który odbędzie się o godzinie 15.00. Cały program imprezy można sprawdzić TUTAJ.
- To jest chyba siła tego święta, że to nie jest tak, że dom kultury produkuje imprezę, tylko te inicjatywy faktycznie wychodzą z dołu - podkreśla Marta Rogalska.
W weekend w parku miejskim obędzie się też Super Festyn. Więcej o wydarzeniach można przeczytać na facebookowym profilu „Domkultury_BYDGOSKIE Przedmieście".