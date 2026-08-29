Bydgoskie Przedmieście w Toruniu świętuje. To będzie weekend pełen niezapomnianych atrakcji

2026-08-29, 09:30  Michał Zaręba/JW
W weekend (29-30.08.) odbędzie się 17. Święto Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu. /fot. Michał Zaręba

W weekend (29-30.08.) odbędzie się 17. Święto Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu. /fot. Michał Zaręba

Gry, zabawy i warsztaty dla całych rodzin i tradycyjny obiad. To tylko część atrakcji 17. Święta Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu. Wydarzanie odbędzie się w weekend.

Propozycje zgłaszali sami mieszkańcy. Zaprasza Marta Rogalska z Domu Kultury Bydgoskie Przedmieście.

- Przygotowaliśmy całą masę atrakcji. Święto Bydgoskiego Przedmieścia oferuje między innymi koncerty, będzie dzień otwarty w bibliotece, będą też działania w okolicach Kotłowni, która jest teraz takim społecznym centrum animacyjnym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tam odbędą się warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego oraz planszówki, takie spotkania wśród gier analogowych. Z takich stałych punktów programu, które rok w rok się odbywają, to będzie pchli targ - dodaje.


Z kolei w niedzielę organizatorzy zapraszają między innymi na legendarny obiad dla mieszkańców, który odbędzie się o godzinie 15.00. Cały program imprezy można sprawdzić TUTAJ.

- To jest chyba siła tego święta, że to nie jest tak, że dom kultury produkuje imprezę, tylko te inicjatywy faktycznie wychodzą z dołu - podkreśla Marta Rogalska.

W weekend w parku miejskim obędzie się też Super Festyn. Więcej o wydarzeniach można przeczytać na facebookowym profilu „Domkultury_BYDGOSKIE Przedmieście".

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Spór o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Społecznicy odkryli gatunek ślimaka objęty ochroną

Spór o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Społecznicy odkryli gatunek ślimaka objęty ochroną

2026-08-29, 08:00
Takie budynki pamiętam. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce można było zwiedzać za darmo

„Takie budynki pamiętam". Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce można było zwiedzać za darmo

2026-08-28, 22:20
46 lat od Porozumień Sierpniowych. Przysiek po raz kolejny gościł bohaterów Sierpnia 80

46 lat od Porozumień Sierpniowych. Przysiek po raz kolejny gościł bohaterów Sierpnia ’80

2026-08-28, 21:40
Kilka kontroli w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Poselski audyt przeprowadziły działaczki PiS

Kilka kontroli w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Poselski audyt przeprowadziły działaczki PiS

2026-08-28, 21:00
Czy Copernicus Airshow Toruń zagraża obszarom chronionym Społecznicy pytają, RDOŚ odpowiada

Czy Copernicus Airshow Toruń zagraża obszarom chronionym? Społecznicy pytają, RDOŚ odpowiada

2026-08-28, 20:00
Chodził po Szubinie w przebraniu, masce i z nożem w ręku. 33-latek aresztowany

Chodził po Szubinie w przebraniu, masce i z nożem w ręku. 33-latek aresztowany

2026-08-28, 19:00
Darmowe przedszkola w Toruniu. Miasto walczy z kryzysem demograficznym

Darmowe przedszkola w Toruniu. Miasto walczy z kryzysem demograficznym

2026-08-28, 18:20
Wypadek trzech osobówek na DW240 niedaleko Świecia. Są osoby ranne

Wypadek trzech osobówek na DW240 niedaleko Świecia. Są osoby ranne

2026-08-28, 17:38
Plan ogólny miasta przyjęty. Bydgoska Prawica wyraża sprzeciw i zapowiada podjęcie działań

Plan ogólny miasta przyjęty. Bydgoska Prawica wyraża sprzeciw i zapowiada podjęcie działań

2026-08-28, 16:20

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę