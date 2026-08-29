Spór o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Społecznicy odkryli gatunek ślimaka objęty ochroną

2026-08-29, 08:00 Monika Siwak/JW

Wokół kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym trwa spór. Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Kolejna odsłona sporu o kąpielisko w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Stowarzyszenie MODrzew, które nie zgadza się na lokalizację basenu, informuje o odkryciu poczwarówki zwężonej. Ślimak objęty ścisłą ochroną został odkryty właśnie w tym parku.

Informacje o potwierdzeniu we wtorek występowania zagrożonej wyginięciem poczwarówki zwężonej przekazało Stowarzyszenie MODrzew. Jak podają jego przedstawiciele, stanowisko znajduje się na łące turzycowej. W odkrycie miały być zaangażowane mieszkanki Bydgoszczy, a gatunek oznaczył naukowiec z Centrum Ochrony Mokradeł.



W parku nad Brdą ma żyć spora populacja tego ślimaka. Realizacja inwestycji w obecnym kształcie może oznaczać zakazanie zniszczenia siedliska - alarmuje MODrzew.



Stowarzyszenie wysłało pismo do władz miasta, marszałka województwa i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Domaga się specjalistycznych badań siedliska i wpływu na nie planowanej budowy.



1 września na bydgoskim Starym Rynku ma odbyć się protest przeciwko tworzeniu rzecznego basenu w Parku Centralnym. W obronie cennego przyrodniczo i potrzebnego ze względu na suszę hydrologiczną miejsca.