Metropolitalny Kongres Kobiet w Toruniu. Jest mowa też o męskich sprawach

2026-09-06, 09:50 Monika Kaczyńska/JW/DW

„Razem” to hasło tegorocznego, 5. Metropolitalnego Kongresu Kobiet w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

„Razem” to hasło tegorocznego, 5. Metropolitalnego Kongresu Kobiet w Toruniu. Wydarzenie odbywa się w Jordankach.

W programie są panele z udziałem ekspertów, dotyczące m.in. zdrowia i siły psychicznej.





- Chcemy dotrzeć do jak największej liczby kobiet i, podkreślam, również mężczyzn. Chodzi właśnie o kwestie związane ze sprawami męskimi; jesteśmy otwarte również na kwestie męskie. Ze względu na miejsce mamy możliwość zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością zarówno ruchową, jak i słuchową - podkreśla Agata Chyżewska-Pawlikowska, wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet.





W tym roku tematem kongresu jest umysł, ciało, zdrowie oraz kwestie związane z męskością. Nie zabraknie stref dodatkowych, w tym relaksu i sztuki.





- Dostajemy informacje zwrotne, że kobiety niesamowicie odbierają Kongres Kobiet i wychodzą z poszczególnych paneli, tak jak w tym roku od Roberta Rutkowskiego, z przekonaniem: „ja nie muszę pić tego alkoholu, mogę sobie zapewnić przy Netfliksie napój bezalkoholowy”. To są takie informacje, które do nas docierają, czyli coś zostaje. Ponadto kobiety przychodzą tutaj po to, żeby podładować baterie, szukają inspiracji, takiej mocy do działania, bo to jest zupełnie coś innego – dodaje Agata Chyżewska-Pawlikowska.





O szczegółach wydarzenia można posłuchać w relacji Moniki Kaczyńskiej.