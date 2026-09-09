Dramatyczna akcja w Osiu. Służby ratowały życie 4-letniego dziecka

2026-09-09, 14:04 Marcin Doliński/JW

Na miejscu lądował też śmigłowiec LPR. /fot. OSP Osie

Strażacy ochotnicy wraz z innymi służbami ratowali życie 4-letniego chłopca. Dziecko udało się uratować.

- Doszło do nagłego zatrzymania krążenia u 4-letniego dziecka. Na miejsce skierowano niezwłocznie dwa zastępy OSP Osie oraz zastęp JRS Osie. Po przybyciu zastano zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji, które prowadziły działania ratownicze. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wspierali czynności prowadzone przez ratowników medycznych poprzez dostarczanie niezbędnego sprzętu i wykonywanie powierzonych zadań. Dodatkowo wyznaczono oraz zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Udzielono pomocy w transporcie pacjenta do karetki pogotowia oraz śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówi Maksymilian Pilarski z OSP Osie.



Dziecko trafiło do szpitala.