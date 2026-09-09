Były zastępca naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymany

Tak wyglądała nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych. / Fot. Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
Były funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej został tymczasowo aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów.
Andrzej N., pseudonim „Celnik" to były zastępca naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Został zatrzymany 6 września w swoim domu w Bydgoszczy. Przed służbą w KAS był również policjantem.
Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień oraz udział w produkcji ponad 17 milionów papierosów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.
Według śledczych Andrzej N. miał zainwestować w nielegalną fabrykę około 400 tysięcy złotych i otrzymywać do 20 procent zysków. Miał także obserwować teren wokół fabryki i analizować ruch pojazdów.
W maju 2024 roku funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli w Tucholi i Kamieniu Krajeńskim ponad 17 milionów papierosów, ponad 1,7 tony suszu tytoniowego i ponad 1,2 tony tytoniu do palenia. Według prokuratury działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych o ponad 25 milionów złotych.
Andrzej N. usłyszał cztery zarzuty. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe zdecydował 8 września o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia, kara grzywny na ponad milion złotych oraz zwrot akcyzy.
Śledztwo obejmuje łącznie 29 podejrzanych, z których sześciu jest obecnie tymczasowo aresztowanych.
Mówi prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
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