Były zastępca naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymany

2026-09-09, 09:05  Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku / TB / Damian Klich
Tak wyglądała nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych. / Fot. Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Tak wyglądała nielegalna fabryka wyrobów tytoniowych. / Fot. Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Były funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej został tymczasowo aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów.

Andrzej N., pseudonim „Celnik" to były zastępca naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Został zatrzymany 6 września w swoim domu w Bydgoszczy. Przed służbą w KAS był również policjantem.

Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień oraz udział w produkcji ponad 17 milionów papierosów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi.

Według śledczych Andrzej N. miał zainwestować w nielegalną fabrykę około 400 tysięcy złotych i otrzymywać do 20 procent zysków. Miał także obserwować teren wokół fabryki i analizować ruch pojazdów.

W maju 2024 roku funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli w Tucholi i Kamieniu Krajeńskim ponad 17 milionów papierosów, ponad 1,7 tony suszu tytoniowego i ponad 1,2 tony tytoniu do palenia. Według prokuratury działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych o ponad 25 milionów złotych.

Andrzej N. usłyszał cztery zarzuty. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe zdecydował 8 września o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia, kara grzywny na ponad milion złotych oraz zwrot akcyzy.

Śledztwo obejmuje łącznie 29 podejrzanych, z których sześciu jest obecnie tymczasowo aresztowanych.

Mówi prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Toruń
Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Materiały Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

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