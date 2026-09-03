158 sadzonek konopi i ponad 8 kilogramów suszu. CBŚP zlikwidowało uprawę [zdjęcia i wideo]

2026-09-03, 09:59 BN

158 sadzonek konopi i ponad 8 kilogramów suszu. CBŚP zlikwidowało uprawę/fot. CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali profesjonalną plantację konopi na terenie jednej z posesji w powiecie chełmińskim. Ich łupem padło 158 sadzonek konopi, ponad 8 kilogramów gotowego do sprzedaży suszu oraz profesjonalny sprzęt do uprawy i produkcji narkotyków. W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby, które zostały tymczasowo aresztowane. Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na około 500 tysięcy złotych.

O profesjonalnym charakterze prowadzonej uprawy świadczyło wyposażenie zabezpieczone na miejscu. Policjanci ujawnili m.in. specjalistyczne lampy, systemy nawadniające, suszarnię, system wentylacyjny oraz narzędzia wykorzystywane do uprawy i przygotowania narkotyków do dalszej dystrybucji.



Trzy osoby zatrzymane



W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 39 do 46 lat. Wśród zatrzymanych było dwóch obywateli Polski oraz obywatel Wielkiej Brytanii.



Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Chełmnie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Chełmnie zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.



Zabezpieczono także pojazdy i gotówkę



Śledczy zabezpieczyli również mienie należące do podejrzanych. Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym obejmującym pojazdy oraz gotówkę ujawnioną podczas prowadzonych czynności. Łączna wartość zabezpieczenia majątkowego wyniosła blisko 580 tysięcy złotych.





