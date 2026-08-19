Kartel z Meksyku produkował narkotyki w regionie. Jest akt oskarżenia wobec dwóch obcokrajowców [wideo, zdjęcia]

2026-08-19, 13:58 Informacyjna Agencja Radiowa /JW

Rok temu CBŚP zlikwidowało zakład produkujący narkotyki. /fot. CBŚP

Sprawa produkcji narkotyków w województwie Kujawsko-Pomorskim na zlecenie meksykańskiego kartelu znajdzie finał na wokandzie. Zachodniopomorski Wydział Prokuratury krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Meksyku, którzy zajmowali się w Polsce produkcją metamfetaminy.

Zlokalizowane w Kujawsko-Pomorskiem laboratorium funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali rok temu.



Dwaj oskarżeni to tak zwani kucharze. Do Polski trafili za sprawą meksykańskiego kartelu koło Świecia, od podstaw stworzyli profesjonalne laboratorium do produkcji metamfetaminy. Instalacje miały wytwarzać co miesiąc pół tony tego narkotyku. Laboratorium działało na szczęście krótko. Według śledczych Meksykanom udało się przeprowadzić tylko jeden pełen cykl produkcji.





Na miejscu zabezpieczono natomiast kilkaset kilogramów chemikaliów, z których tak zwaną metodą meksykańską miała powstawać metamfetamina. Dwaj Meksykanie częściowo przyznali się do winy, mogą trafić do więzienia nawet na 20 lat.



