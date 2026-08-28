Grupa narkotykowa rozbita. Mogła wyprodukować nawet trzy tony klofedronu [wideo, zdjęcia]

Grupa narkotykowa rozbita. Przestępcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu/fot. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków i ich obrotem. Grupa działała od 2025 roku na terenie województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

W drugiej połowie lipca funkcjonariusze CBŚP wspierani przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku przeprowadzili działania wymierzone w członków grupy.



Zatrzymano pięć osób w wieku od 34 do 51 lat – czterech mężczyzn i kobietę. Wśród zatrzymanych znalazł się mężczyzna podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.



Podczas przeszukań funkcjonariusze dotarli również do pomieszczenia wykorzystywanego przez przestępców jako magazyn narkotyków. Zabezpieczono w nim łącznie ponad 35 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuanę, amfetaminę oraz klofedron.



Na tym jednak nie zakończyły się ustalenia policjantów. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono również broń palną wraz z amunicją, która została zabezpieczona jako materiał dowodowy.



U mężczyzny podejrzewanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą funkcjonariusze CBŚP znaleźli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze zostały zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw związanych z działalnością narkotykową. Jednej z osób zarzucono również kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.