Grupa narkotykowa rozbita. Mogła wyprodukować nawet trzy tony klofedronu [wideo, zdjęcia]

2026-08-28, 10:00  Redakcja/KB
Grupa narkotykowa rozbita. Przestępcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu/fot. CBŚP

Grupa narkotykowa rozbita. Przestępcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu/fot. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków i ich obrotem. Grupa działała od 2025 roku na terenie województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

W drugiej połowie lipca funkcjonariusze CBŚP wspierani przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku przeprowadzili działania wymierzone w członków grupy.

Zatrzymano pięć osób w wieku od 34 do 51 lat – czterech mężczyzn i kobietę. Wśród zatrzymanych znalazł się mężczyzna podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Podczas przeszukań funkcjonariusze dotarli również do pomieszczenia wykorzystywanego przez przestępców jako magazyn narkotyków. Zabezpieczono w nim łącznie ponad 35 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuanę, amfetaminę oraz klofedron.

Na tym jednak nie zakończyły się ustalenia policjantów. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono również broń palną wraz z amunicją, która została zabezpieczona jako materiał dowodowy.

  • U mężczyzny podejrzewanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą funkcjonariusze CBŚP znaleźli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze zostały zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania.
  • Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw związanych z działalnością narkotykową. Jednej z osób zarzucono również kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
  • W śledztwie występuje obecnie 18 podejrzanych. Wobec 13 nadal utrzymany jest areszt tymczasowy.

Bydgoszcz
Grupa narkotykowa rozbita. Przestępcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu/fot. CBŚP Grupa narkotykowa rozbita. Przestępcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu/fot. CBŚP Grupa narkotykowa rozbita. Przestępcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu/fot. CBŚP Grupa narkotykowa rozbita. Przestępcy mogli wyprodukować nawet 3 tony klofedronu/fot. CBŚP

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