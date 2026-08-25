Atak maczetą pod Bydgoszczą. Oliwier B. trafił do tymczasowego aresztu

2026-08-25, 10:56  Tatiana Adonis/BN
Atak maczetą pod Bydgoszczą. Oliwier B. trafił do tymczasowego aresztu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Atak maczetą pod Bydgoszczą. Oliwier B. trafił do tymczasowego aresztu/fot. Pixabay/ilustracyjna

19-letni mieszkaniec regionu został zatrzymany po ataku maczetą, do którego doszło 14 sierpnia w Brzozie koło Bydgoszczy. Oliwier B. usłyszał zarzuty m.in. spowodowania obrażeń ciała i narażenia pokrzywdzonego na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie.

Z ustaleń poczynionych na podstawie zebranego materiału dowodowego wynika, że pokrzywdzony został zaatakowany maczetą w okolice prawej ręki i prawego uda. Sposób działania napastnika był na tyle niebezpieczny, że naraził pokrzywdzonego co najmniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci zatrzymali niespełna 19-letniego Oliwiera B. Mężczyzna był już wcześniej znany policji z interwencji i zatrzymań. W przeszłości, jeszcze jako osoba nieletnia, były wobec niego orzekane środki wychowawcze, w tym umieszczanie w ośrodkach wychowawczych. Podejrzany usłyszał zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem Oliwiera B. prokurator zdecydował o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i postanowieniem z 17 sierpnia 2026 roku zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

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