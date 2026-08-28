Kopała i biła batem konia. Jest postępowanie w sprawie sędzi jeździeckiej z regionu [wideo]

Według opublikowanych przez związek informacji Aleksandra Chojnacka jest sędzią Polskiego Związku Jeździeckiego z województwa kujawsko-pomorskiego .





Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego związku, wszczęcie postępowania jest niezbędne, bo „materiał wideo obrazuje brutalne postępowanie wobec koni”, a sprawa ma już charakter publiczny.





Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki w swoim komunikacie wyraził „ stanowcze oburzenie w związku z ujawnionymi nagraniami, obrazującymi brutalne zachowanie wobec konia , jakiego dopuściła się osoba będąca członkiem Związku, a zarazem sędzią PZJ”.





„Mając na względzie, iż Aleksandrze Chojnackiej może grozić znaczna kara dyscyplinarna, jak również czyny te mogą podlegać odpowiedzialności publicznoprawnej, niezbędnym stało się zawieszenie w prawach wynikających ze statutu PZJ, co zabezpieczy prawidłowy tok postępowania i będzie miało charakter prewencyjny. Należy wskazać, iż na obecnym etapie czyny zostały jedynie uprawdopodobnione, a stwierdzenie ich występowania zostanie dopiero wykazane na skutek przeprowadzonego postępowania, niemniej jednak otrzymane przez Rzecznika materiały wideo mają na tyle drastyczny i jednoznaczny charakter, iż w ocenie Rzecznika nie ulega wątpliwości konieczność podjęcia działań zapobiegawczych już na obecnym etapie”.





„Ze strony Związku nie ma jakiejkolwiek akceptacji dla tego rodzaju zachowań, które winny spotkać się ze stosowną reakcją prawnokarną, ale także dyscyplinarną w ramach struktur PZJ” – czytamy w komunikacie.



