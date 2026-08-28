Kopała i biła batem konia. Jest postępowanie w sprawie sędzi jeździeckiej z regionu [wideo]

2026-08-28, 09:00  Mariusz Kluszczyński/KB
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Zawiadomienie do prokuratury, zawieszenie w prawach członka na trzy miesiące i postępowanie dyscyplinarne – to reakcja Polskiego Związku Jeździeckiego na opublikowane w Internecie nagrania. Na filmach widać jak kobieta kopie konia i uderza go.

Według opublikowanych przez związek informacji Aleksandra Chojnacka jest sędzią Polskiego Związku Jeździeckiego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego związku, wszczęcie postępowania jest niezbędne, bo „materiał wideo obrazuje brutalne postępowanie wobec koni”, a sprawa ma już charakter publiczny.

Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki w swoim komunikacie wyraził „stanowcze oburzenie w związku z ujawnionymi nagraniami, obrazującymi brutalne zachowanie wobec konia, jakiego dopuściła się osoba będąca członkiem Związku, a zarazem sędzią PZJ”.

„Mając na względzie, iż Aleksandrze Chojnackiej może grozić znaczna kara dyscyplinarna, jak również czyny te mogą podlegać odpowiedzialności publicznoprawnej, niezbędnym stało się zawieszenie w prawach wynikających ze statutu PZJ, co zabezpieczy prawidłowy tok postępowania i będzie miało charakter prewencyjny. Należy wskazać, iż na obecnym etapie czyny zostały jedynie uprawdopodobnione, a stwierdzenie ich występowania zostanie dopiero wykazane na skutek przeprowadzonego postępowania, niemniej jednak otrzymane przez Rzecznika materiały wideo mają na tyle drastyczny i jednoznaczny charakter, iż w ocenie Rzecznika nie ulega wątpliwości konieczność podjęcia działań zapobiegawczych już na obecnym etapie”.

„Ze strony Związku nie ma jakiejkolwiek akceptacji dla tego rodzaju zachowań, które winny spotkać się ze stosowną reakcją prawnokarną, ale także dyscyplinarną w ramach struktur PZJ” – czytamy w komunikacie.

  • Związek dodaje, że na postanowienie o zawieszeniu przysługuje zażalenie do Sądu Dyscyplinarnego PZJ w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.
  • Poniżej nagrania - ostrzegamy: to drastyczne zachowanie.
  • W przestrzeni medialnej pojawiło się tłumaczenie związane z jednym z przedstawianych incydentów. Wynika z niego, że zdrowie i życie nagranej kobiety było zagrożone, stąd tak ostre zachowanie. Wcześniej Aleksandra Chojnacka miała mieć problem ze złapaniem konia na padoku. Zwierzę, uciekając przed nią, miało przeskoczyć ogrodzenie o wysokości 150 cm. Po złapaniu konia kobieta przyprowadziła go do boksu, który w tym czasie był sprzątany i go pobiła. [źr. Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE]

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