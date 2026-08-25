Półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Wypadek pod Brodnicą [zdjęcia]
Informację o niebezpiecznym zdarzeniu służby otrzymały we wtorek o godz. 10:30. Pierwsi na miejscu byli strażacy. Wezwano także ratowniczy śmigłowiec.
- Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy przytomnej dziewczynce, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Była w stanie niezagrażającym życiu. W czasie wypadku dziecko znajdowało się pod opieką rodziców. Badania wykazały, że byli trzeźwi.
- Jak nieoficjalnie dowiedziało się PR PiK dziecko wypadło przez uchylone drzwi tarasowe. Za nimi nie było zabezpieczenia ani barierki. Dziewczynka spadła z wysokości około czterech metrów na kostkę brukową. Rodzice w czasie, gdy doszło do wypadku byli w domu.