Półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Wypadek pod Brodnicą [zdjęcia]

2026-08-25, 14:46  Redakcja/KB
Interwencja służb - dziecko wypadło przez okno/fot. OSP Szczuka

Interwencja służb - dziecko wypadło przez okno/fot. OSP Szczuka

Informację o niebezpiecznym zdarzeniu służby otrzymały we wtorek o godz. 10:30. Pierwsi na miejscu byli strażacy. Wezwano także ratowniczy śmigłowiec.

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce interwencji, potwierdzili informację o tym zdarzeniu - mówi mł. asp. Paweł Dominiak, rzecznik brodnickich policjantów.

- Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy przytomnej dziewczynce, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Była w stanie niezagrażającym życiu. W czasie wypadku dziecko znajdowało się pod opieką rodziców. Badania wykazały, że byli trzeźwi.

  • Jak nieoficjalnie dowiedziało się PR PiK dziecko wypadło przez uchylone drzwi tarasowe. Za nimi nie było zabezpieczenia ani barierki. Dziewczynka spadła z wysokości około czterech metrów na kostkę brukową. Rodzice w czasie, gdy doszło do wypadku byli w domu.

Mówi mł. asp. Paweł Dominiak, rzecznik brodnickich policjantów

Relacja Agaty Raczek

Brodnica
Interwencja służb - dziecko wypadło przez okno/fot. OSP Szczuka Interwencja służb - dziecko wypadło przez okno/fot. OSP Szczuka Interwencja służb - dziecko wypadło przez okno/fot. OSP Szczuka

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