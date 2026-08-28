Były reprezentant kadry Polski zamieszany w sprawę pobicia na dożynkach w Chełmcach [wideo]

2026-08-28, 12:18  Marcin Glapiak/KB
Nagranie zajścia w Chełmcach/wideo z profilu FB Zbigniewa Stonogi

Nagranie zajścia w Chełmcach/wideo z profilu FB Zbigniewa Stonogi

Podczas zabawy dożynkowej w Chełmcach w gminie Kruszwica doszło do brutalnej napaści, której sprawcą był były sportowiec kadry Polski. Sprawę bada policja. Szczegóły ustalił reporter Polskiego Radia PiK Marcin Glapiak.

Do Internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak młody mężczyzna uderza drugiego mężczyznę, który w efekcie upada na bruk. Do bójki doszło 16 sierpnia podczas wieczornej zabawy dożynkowej. Postępowanie w tej sprawie prowadzi już policja.

- Policjanci z kruszwickiego komisariatu prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu – mówi Michał Parzyszek z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - W tej sprawie zarzuty usłyszał 25-latek, który przyznał się do winy.

Jak się nieoficjalnie dowiedział Marcin Glapiak, sprawcą pobicia jest Sebastian U., biegacz i były reprezentant kadry Polski, który w 2024 roku wywołał medialną burzę po oskarżeniu innego biegacza o pobicie.

Według nieoficjalnych informacji u mężczyzny pobitego w Chełmcach miało dojść do pęknięcia podstawy czaszki, ale poszkodowany nie przebywa już w szpitalu.

  • Sprawą zainteresował się znany youtuber Zbigniew Stonoga, który prosi świadków zdarzenia w Chełmcach o kontakt. Poniżej wideo, które zostało opublikowane na kanale Stonogi:

Relacja Marcina Glapaiak

Inowrocław

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