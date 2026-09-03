Tego nie można już kupić w szkole. W przepisach jest jednak luka
W sklepikach teoretycznie nie można już nabyć produktów pełnych dodanego cukru, słonych ani tłustych. Zakazuje tego rozporządzenie ministra zdrowia.
Co ważniejsze, niezdrowe przekąski mają zniknąć z automatów ustawianych dotąd gęsto na szkolnych korytarzach.
- W rozporządzeniu mówimy co można sprzedawać na terenie jednostek systemu oświaty. Dotyczy to również automatów - mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka kuratorium oświaty w Bydgoszczy. - Automaty nie muszą znikać, ale należy dostosować ich ofertę do wskazanego rozporządzenia.
- „Powrót do szkoły" jest Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK.