Tego nie można już kupić w szkole. W przepisach jest jednak luka

2026-09-03, 06:50  Dorota Witt / TB
Automaty z przekąskami nie znikną ze szkół. / Fot. Dorota Witt

Automaty z przekąskami nie znikną ze szkół. / Fot. Dorota Witt

W sklepikach teoretycznie nie można już nabyć produktów pełnych dodanego cukru, słonych ani tłustych. Zakazuje tego rozporządzenie ministra zdrowia.

Co ważniejsze, niezdrowe przekąski mają zniknąć z automatów ustawianych dotąd gęsto na szkolnych korytarzach.

- W rozporządzeniu mówimy co można sprzedawać na terenie jednostek systemu oświaty. Dotyczy to również automatów - mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka kuratorium oświaty w Bydgoszczy. - Automaty nie muszą znikać, ale należy dostosować ich ofertę do wskazanego rozporządzenia.


W przepisach jest jednak luka. Automaty z niezdrowymi przekąskami nie znikną np. z korytarzy na szkolnych basenach udostępnianych mieszkańcom.

Jeśli dziecko przyniesie do domu papierek po kupionym w szkole zakazanym batonie czy butelkę po napoju, rodzice powinni skontaktować się z wychowawcą, a dyrektor jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań.
  • „Powrót do szkoły" jest Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK.

Relacja Doroty Witt

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