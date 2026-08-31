Gastrorakieta, czyli wielka uczta na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu [zdjęcia]

2026-08-31, 07:48 Mariusz Luda/BN

Gastrorakieta, czyli wielka uczta na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu/fot. Mariusz Luda

Zdrowy i naturalny obiad, własne, lokalne produkty i integracja sąsiedzka – taka jest Gastrorakieta, czyli wielka uczta na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

To wyjątkowa akcja społeczno-kulinarna, która skutecznie łączy mieszkańców dzielnicy wokół idei wspólnego stołu i zdrowego stylu życia. Gastrorakieta, która odbyła się w niedzielę, od lat stanowi stały, flagowy punkt programu corocznego Święta Bydgoskiego Przedmieścia, które od blisko dwóch dekad odbywa się w ostatni weekend sierpnia.



Co znalazło się w menu? - Jest wegańskie, znalazły się tam produkty bezglutenowe, staraliśmy się, by było zdrowo - mówi Katarzyna Jankowska z Domu Kultury Bydgoskie Przedmieście. - Produkty pochodzą z naszych upraw. Jest sałatka ziemniaczana, zupa-krem z pomidorów i pieczonej papryki, dużo kotletów, różnego rodzaju kasz, warzyw i owoców - dodaje.