Gastrorakieta, czyli wielka uczta na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu [zdjęcia]
Zdrowy i naturalny obiad, własne, lokalne produkty i integracja sąsiedzka – taka jest Gastrorakieta, czyli wielka uczta na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.
To wyjątkowa akcja społeczno-kulinarna, która skutecznie łączy mieszkańców dzielnicy wokół idei wspólnego stołu i zdrowego stylu życia. Gastrorakieta, która odbyła się w niedzielę, od lat stanowi stały, flagowy punkt programu corocznego Święta Bydgoskiego Przedmieścia, które od blisko dwóch dekad odbywa się w ostatni weekend sierpnia.
Co znalazło się w menu? - Jest wegańskie, znalazły się tam produkty bezglutenowe, staraliśmy się, by było zdrowo - mówi Katarzyna Jankowska z Domu Kultury Bydgoskie Przedmieście. - Produkty pochodzą z naszych upraw. Jest sałatka ziemniaczana, zupa-krem z pomidorów i pieczonej papryki, dużo kotletów, różnego rodzaju kasz, warzyw i owoców - dodaje.