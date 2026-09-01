2026-09-01, 16:30 Mariusz Luda/BN

Tramwaje jeżdżą ulicą Kościuszki w Toruniu, ale prace na torach potrwają jeszcze miesiąc/fot. Mariusz Luda

Torunianie niecierpliwią się z powodu trwających prac na torowisku przy ulicy Kościuszki w Toruniu. I to pomimo faktu, że tramwaje jeżdżą już po obydwu torach. Roboty, według planu, mają zakończyć się pod koniec września.

- Do wykonania zostały prace wykończeniowe, na przykład na peronach, przy wiatach czy wygrodzeniach, prace odtworzeniowe chodników czy ścieżki rowerowej, wykonanie zielonego torowiska oraz nasadzenia, a także położenie warstwy ścieralnej asfaltu - informuje Sylwia Derengowska, rzecznik MZK w Toruniu. Faktyczny termin zakończenia prac uzależniony jest od pogody.



Dla Torunian prace na torach przy ulicy Kościuszki są uciążliwe:

- Czekamy na koniec, bo już najwyższa pora;

- W ogóle nie ma organizacji, tragedia;

- Bardzo długo to trwa niestety, jest okres, kiedy panowie pracują w pełnym składzie, a czasami w ogóle ich nie ma - usłyszał nasz reporter od mieszkańców miasta.



W połowie września, przed nowym rokiem akademickim, mają się zakończyć prace w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Ślaskiego do pętli „Olimpijska” - zapowiedział to 20 sierpnia w czasie miejskiej objazdówki prezydent Torunia Paweł Gulewski. Pętla ma być gotowa do końca roku. Koszt modernizacji toruńskich torowisk to 80 milionów złotych.