Baseny letnie w Toruniu będą czynne do końca sierpnia. Można korzystać codziennie
Nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by poczuć wakacyjny klimat. Na mieszkańców i turystów czekają letnie baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Zabawa w plenerowym basenie to jedna z propozycji na aktywne spędzenie wolnego czasu.
- Będziemy się pluskać! Takich miejsc powinno być więcej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z okolic Aleksandrowa Kujawskiego - zachwalają jedni.
- Fajne miejsce wśród zieleni. Przyjechałyśmy tutaj dla dzieci, ale same też chętnie wypoczniemy - cieszą się drudzy.
- Na pewno to jest lepsze niż siedzenie w domu, bo tam nic nie robię, tylko oglądam telewizję z moim bratem - opowiada jeden z chłopców w przerwie między zabawą w wodzie na Bydgoskim Przedmieściu.
Do wybory są trzy lokalizacje basenów letnich MOSiR w Toruniu:
- na osiedlu Na Skarpie (ul. Przy Skarpie 4),
- na terenie kempingu Tramp (ul. Kujawska 14),
- na Bydgoskiem Przedmieściu (ul. Szosa Bydgoska).
Z obiektów można korzystać codziennie od godz. 10 do 18. do 31 sierpnia. Jest zapewniona opieka ratownika.
Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.