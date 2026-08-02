Baseny letnie w Toruniu będą czynne do końca sierpnia. Można korzystać codziennie

2026-08-02, 10:00 Michał Zaręba/DW

Baseny letnie w Toruniu będą czynne do końca sierpnia/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by poczuć wakacyjny klimat. Na mieszkańców i turystów czekają letnie baseny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zabawa w plenerowym basenie to jedna z propozycji na aktywne spędzenie wolnego czasu.



- Będziemy się pluskać! Takich miejsc powinno być więcej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z okolic Aleksandrowa Kujawskiego - zachwalają jedni.



- Fajne miejsce wśród zieleni. Przyjechałyśmy tutaj dla dzieci, ale same też chętnie wypoczniemy - cieszą się drudzy.



- Na pewno to jest lepsze niż siedzenie w domu, bo tam nic nie robię, tylko oglądam telewizję z moim bratem - opowiada jeden z chłopców w przerwie między zabawą w wodzie na Bydgoskim Przedmieściu.



Do wybory są trzy lokalizacje basenów letnich MOSiR w Toruniu:



na osiedlu Na Skarpie (ul. Przy Skarpie 4),

na terenie kempingu Tramp (ul. Kujawska 14),

na Bydgoskiem Przedmieściu (ul. Szosa Bydgoska).

codziennie od godz. 10 do 18. do 31 sierpnia.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.