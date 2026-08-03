Od sierpnia ponownie można wykąpać się w podbydgoskich Chmielnikach [zdjęcia]

2026-08-03, 15:31 Damian Klich / TB

Nasz redakcyjny kolega Damian Klich podczas rozmowy z ratownikami. / Fot. Izabela Langner

Sezon rozpoczął się z opóźnieniem w związku z rozbiórką dawnego pomostu. Nad bezpieczeństwem znowu czuwają ratownicy.

- Po dużych perturbacjach udało się wreszcie uruchomić kąpielisko okazjonalne - mówi Andrzej Wójcik, ratownik WOPR. - Czekamy na wypoczywających.



Jak jest po rozbiórce pomostu?



- Są lepsze widoki. Nie ma młodzieży, która biegała i skakała. Człowiek ze strachem zawsze na to patrzył. Uważam, że jest teraz sto razy lepiej - mówi jedna z kobiet, z którą rozmawiał nasz reporter.



Pamiętajmy, aby wypoczywać bezpiecznie. Półmetek wakacji za nami, a do tej pory w regionie utonęły cztery osoby. Najczęściej gubi nas alkohol oraz brawura.



Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale tonący przez kilka minut pod wodą ma świadomość tego, że tonie.



- Walczy, aby nie zaaspirować wody do organizmu, przytrzymuje oddech, aby nie został pobrany razem z wodą. Zwiększająca się gęstość dwutlenku węgla powoduje, że mięśnie się rozluźniają, a wtedy do organizmu dostają się prawie 4 litry wody - opowiada Andrzej Wójcik.



Opadamy na dno i tracimy przytomność. Ratownicy mają około 3-4 minuty, aby wyciągnąć nas z wody. Po tym czasie zachodzą nieodwracalne zmiany w mózgu, a następnie śmierć. Uważajmy i bezpiecznie wypoczywajmy nad wodą.