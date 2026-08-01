W Rypinie uruchomiono stacje do ładowania autobusów elektrycznych. To początek przebudowy dworca

2026-08-01, 13:00 Marek Ledwosiński/JW

Nowe ładowarki będą zasilać autobusy elektryczne KPTS-u /fot. Marek Ledwosiński

Uroczystość na dworcu autobusowym w Rypinie. Szefowie spółki ,,Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy" uruchomili sześć ładowarek, zasilających autobusy elektryczne.

To element dużej inwestycji, polegającej na wymianie taboru na autobusy mniej szkodliwe dla środowiska.



- Wykonaliśmy już część naszej inwestycji polegającej na tym, że funkcjonują stacje ładowania autobusów elektrycznych. Tutaj w Rypinie stacjonuje sześć autobusów elektrycznych. Tutaj powstanie nowy dworzec autobusowy. Ten stary dworzec zniknie, myślę, że za rok o tej porze w lecie, bo drugim etapem właśnie tej inwestycji, to będzie pierwsze wybudowanie tego dworca - mówi Tomasz Fic z Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.



Zostaną wykonane place manewrowe, parkingi dla autobusów, dla aut osobowych i również strefa Kiss and Ride.



Pieniądze na nowe autobusy, na budowę dworca oraz na ładowarki pochodzą z funduszy unijnych.