Badaczka toruńskiego UMK z najciekawszym projektem walki z dezinformacją. Została laureatką konkursu „Nauka sprawdza"
Dr Lidia Wiśniewska-Nogaj z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została jedną laureatek konkursu „Nauka Sprawdza". Jego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W tegorocznej edycji wyróżniono troje autorów najciekawszych projektów badawczych. Zadaniem zwycięskich koncepcji jest przeciwdziałanie dezinformacji i demaskacja naukowych fake newsów obecnych w polskiej przestrzeni informacyjnej.
Dr Lidia Wiśniewska-Nogaj otrzymała nagrodę za projekt „Rodzic w sieci dezinformacji. Uwarunkowania trafnej oceny wiarygodności informacji o rozwoju dziecka.” – doceniono znaczenie społeczne projektu oraz praktyczny wymiar rekomendacji dla rodziców i instytucji zdrowia publicznego.