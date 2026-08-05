Posiadali pornografię dziecięcą. W Toruniu zapadł wyrok wobec trzech mężczyzn

2026-08-05, 15:00 Agata Raczek/JW

Sądowy skazał trzech mężczyzn ws. pornografii dziecięcej/ Fot. ilustracyjna

Sąd Rejonowy w Toruniu skazał trzech mężczyzn w sprawie pornografii z udziałem małoletnich.

Najwyższy wyrok usłyszał Michał N. - siedem lat więzienia za posiadanie i przygotowywanie do rozpowszechniania w internecie blisko 58 tysięcy nielegalnych zdjęć i ok. 3 tysiące filmów. Dwaj pozostali oskarżeni, Piotr P. i Marcin Z., zostali skazani za posiadanie takich materiałów.



- Piotr P. został skazany na karę 200 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 30 zł, natomiast Marcin Z. został skazany na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności - informuje prok. Rafał Ruta, Naczelnik I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



Sąd orzekł także zakazy wykonywania zawodów związanych z opieką nad dziećmi (10 lat dla Michała N. oraz po dwa lata dla Piotra P. i Marcina Z.) oraz nawiązki po 10 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny, a wobec Michała N. utrzymano tymczasowy areszt i zakaz kontaktowania się z małoletnimi.