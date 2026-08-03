Tak wakacje spędzają wychowankowie Domu Dziecka w Bąkowie w powiecie świeckim

2026-08-03, 12:00 Marcin Doliński / TB

Dom Dziecka w Bąkowie. / Fot. Marcin Doliński

Co mają w planach? Wyjazdy na Mazury i nad morze. Tu przed wakacyjną podróżą odwiedził ich reporter Polskiego Radia PiK.

- Nad morzem można się kąpać, zbierać muszle, grać w siatkówkę i bardzo dobrze się bawić - twierdzą podopieczni placówki opiekuńczo wychowawczej w Bąkowie.



- Dzieci same wybierają. w którę część Polski chcą jechać. Część już przebywa w Łazach. Kolejni startują do Kortowa, czyli na Mazury i do Darłówka - wymienia Violetta Antkowska, dyrektor centrum administracyjnego obsługi placówek szkolno-wychowaczych w Bąkowie.



W lipcu dzieci korzystały z jednodniowych wyjazdów nad jezioro do Tlenia.