Od 5 sierpnia zmiany dla pasażerów MZK Toruń. Powód? Remont

2026-08-03, 06:50 Materiały UM Toruń / TB

Fot. Ilustracyjne

W związku z remontem i zamknięciem dla ruchu ul. Żwirki i Wigury autobusy będą kursować trasami objazdowymi, a część przystanków zostanie czasowo zawieszona.

Warto wcześniej sprawdzić nowe trasy przejazdu.



Autobusy linii nr 11, 17, 18, 26 w obu kierunkach pojadą objazdem ul. Szosa Chełmińska, Długa (tymczasowym przejazdem po dawnym torowisku kolejowym) do św. Józefa.



W kierunku Uniwersytetu autobusy tych linii zatrzymywać się będą na przystanku „Żwirki i Wigury 02" przy Szosie Chełmińskiej, a w kierunku ul. Grudziądzkiej - na „stałym" przystanku „Boboli".



Autobusy linii nr 34 i nocnej N95 w obu kierunkach pojadą objazdem ul. Długą (bez wjazdu w Szosę Chełmińską). Przystanki „Żwirki i Wigury 01/ 02" dla tych linii zostają zawieszone.



Autobusy linii nr 32 w obu kierunkach pojada objazdem ul. Długą. Przystanki "Żwirki i Wigury" dla tej linii zostają zawieszone.



Autobusy linii nr 40 w obu kierunkach pojada objazdem ul. Długą. Zatrzymywać się będą na przystankach "Żwirki i Wigury 03/02" (przy Szosie Chełmińskiej).



Przystanki „Żwirki i Wigury 01/04" (na ul. Żwirki i Wigury) zostają zawieszone.



Szczegóły zmian dostępne na mapce poniżej.

