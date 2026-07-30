Mieszkańcy regionu mogą wyznaczyć lasy społeczne wokół Bydgoszczy i Torunia. Trwa geoankieta
Które lasy wokół Bydgoszczy i Torunia staną się lasami społecznymi? To zależy od mieszkańców regionu. Trwa geoankieta prowadzona przez Państwowy Instytut Badawczy.
- W ankiecie można wyznaczyć obszary, które mają podlegać szczególnej ochronie - mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo Jakub Siedlecki. - Każdy może brać udział, bo w większości te osoby, które korzystają z lasu znają go. Natomiast jeżeli ktoś znajdzie coś szczególnie cennego w lesie, to bardzo będziemy sobie cenić takie sygnały - dodaje.
Czym są lasy społeczne?
Lasy o zwiększonej funkcji społecznej mają służyć rekreacji, edukacji, zdrowiu, ochronie różnorodności biologicznej, ochronie wód oraz ochronie przed powodzią. W tych miejscach ograniczona, lecz nie zakazana, ma być wycinka drzew.
Szansa na oddanie głosu w geoankiecie trwa do 19 sierpnia.
Więcej o lasach społecznych będzie można posłuchać w Regionalnym Punkcie Widzenia w środę 5 sierpnia.
Link do geoankiety TUTAJ.
Więcej informacji na temat drugiego etapu pilotażu wyznaczania lasów społecznych TUTAJ.