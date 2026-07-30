2026-07-30, 15:27 Damian Klich/BN

Mieszkańcy regionu mogą wyznaczyć lasy społeczne wokół Bydgoszczy i Torunia. Trwa geoankieta/fot. Pixabay/ilustracyjna

Które lasy wokół Bydgoszczy i Torunia staną się lasami społecznymi? To zależy od mieszkańców regionu. Trwa geoankieta prowadzona przez Państwowy Instytut Badawczy.

- W ankiecie można wyznaczyć obszary, które mają podlegać szczególnej ochronie - mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo Jakub Siedlecki. - Każdy może brać udział, bo w większości te osoby, które korzystają z lasu znają go. Natomiast jeżeli ktoś znajdzie coś szczególnie cennego w lesie, to bardzo będziemy sobie cenić takie sygnały - dodaje.



Czym są lasy społeczne?

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej mają służyć rekreacji, edukacji, zdrowiu, ochronie różnorodności biologicznej, ochronie wód oraz ochronie przed powodzią. W tych miejscach ograniczona, lecz nie zakazana, ma być wycinka drzew.



Szansa na oddanie głosu w geoankiecie trwa do 19 sierpnia.



Więcej o lasach społecznych będzie można posłuchać w Regionalnym Punkcie Widzenia w środę 5 sierpnia.



Link do geoankiety TUTAJ.



Więcej informacji na temat drugiego etapu pilotażu wyznaczania lasów społecznych TUTAJ.