Klimatyzacja, oświetlenie, remont dachu. Hala w Świeciu przejdzie szereg modernizacji

2026-08-04, 13:12 Marcin Doliński/KB

Hala sportowo - widowiskowa w Świeciu przechodzi metamorfozę. To pierwsze tak poważne prace po prawie 20 latach od powstania obiektu/fot. Marcin Doliński

Nowe oświetlenie, klimatyzacja i remont dachu. Hala sportowo - widowiskowa w Świeciu przechodzi metamorfozę. To pierwsze tak poważne prace po prawie 20 latach od powstania obiektu.

- Planujemy wymianę oświetlenia nad areną główną na ledowe. Dotąd to oświetlenie działało jedynie na zasadzie: włącz-wyłącz, natomiast tutaj mamy specjalne programowanie, które pozwala nam tworzyć efekty - mówi Tomasz Keller prezes spółki Vistula Park, która zarządza obiektem.



Dodaje, że kolejna kwestia związana z modernizacją dotyczy komfortu użytkowników.

- Mamy tu na myśli montaż klimatyzacji. Dwa pierwsze zadania, o których mówiłem, realizowała spółka, a remont dachu przeprowadzi gmina Świecie jako właściciel obiektu. Przetarg jest już ogłoszony. Sprawa jest bardzo pilna. Membrana dachowa po 20 latach mocno się już zużyła, pojawiły się pierwsze przecieki. Sprawa wymaga kompleksowego podejścia.





Oferty na remont dachu otwierane są 5 sierpnia, wymiana oświetlenia i montaż klimatyzacji potrwają do połowy sierpnia.