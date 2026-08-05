PGE Toruń zakończyła roboty w elektrociepłowni. Część osiedli nadal bez ciepłej wody
Modernizacja urządzeń w elektrociepłowni PGE Toruń zakończona. Część mieszkańców wciąż nie ma dostępu do ciepłej wody. Trwają jeszcze prace na sieci.
PGE Toruń zakończyła coroczną modernizację urządzeń w elektrociepłowni przed sezonem grzewczym. Ponad 100 tysięcy mieszkańców dwukrotnie nie miało ciepłej wody.
Prace na sieci ciepłowniczej nadal są prowadzone na 10 największych osiedlach: w centrum i we wschodniej części miasta. W sierpniu zapowiadane są nawet kilkudniowe wyłączenia na osiedlach Na Skarpie i Rubinkowo, a także na terenie Starówki, Chełmińskiego Przedmieścia oraz osiedla Młodych.
Remont pochłonie ponad 12 milionów złotych.