Rozpoczął się remont ul. Żwirki i Wigury w Toruniu. Wiele zmian w komunikacji miejskiej [mapka]
W związku z remontem i zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Żwirki i Wigury na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. św. Józefa, od środy 5 sierpnia br. autobusy linii nr 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i nocnej N95 kursują objazdem.
- Autobusy linii nr 11, 17, 18, 26 w obu kierunkach pojadą objazdem ul. Szosa Chełmińska, Długa (tymczasowym przejazdem po dawnym torowisku kolejowym) do św. Józefa.
- W kierunku Uniwersytetu autobusy tych linii zatrzymywać się będą na przystanku „Żwirki i Wigury 02" przy Szosie Chełmińskiej, a w kierunku ul. Grudziądzkiej - na „stałym" przystanku "Boboli".
- Autobusy linii nr 34 i nocnej N95 w obu kierunkach pojadą objazdem ul. Długą (bez wjazdu w Szosę Chełmińską).
- Przystanki „Żwirki i Wigury 01/02" dla tych linii zostają zawieszone.
- Autobusy linii nr 32 w obu kierunkach pojada objazdem ul. Długą. Przystanki „Żwirki i Wigury" dla tej linii zostają zawieszone.
- Autobusy linii nr 40 w obu kierunkach pojada objazdem ul. Długą.
- Autobusy linii nr 40 zatrzymywać się będą na przystankach „Żwirki i Wigury 03/02" (przy Szosie Chełmińskiej).
- Przystanki „Żwirki i Wigury 01/04" (na ul. Żwirki i Wigury) zostają zawieszone.